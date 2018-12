Fca, a novembre Jeep e Ram trainano le immatricolazioni in Usa (+17%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha registrato un rialzo deldelle immatricolazioni negligrazie ancora una volta aLa divisione americana diha annunciato che, nel mese appena concluso, sono state vendute nel mercato Usa, in rialzo appunto del 17% rispetto allo stesso mese del 2017.A livelloil mese scorso le vendite sono state pari a 136.704 unità, in crescita del; si tratta anche del dato migliore del mese di novembre dal 2001. Le vendite di flotte sono state pari a 44.606 vetture.- Ancora una volta un mese record per il marchio di pickup truck(+44% a 57.970 unità), così come per(+12% a 73.784). Sorride anche il marchio, cresciuto del 36%, con 1.957 vetture vendute; cresciuto del 15% il marchio Dodge. Segno meno, invece, per i brand Chrysler e Fiat: il primo ha ceduto ilscendendo a 13.094 veicoli, il secondo ha perso ila 13.094 vetture.