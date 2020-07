FCA, a giugno per Fiat e Lancia quota mercato in miglioramento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A giugno migliora la quota di mercato in Italia per i marchiha raggiunto unae i due brand hanno ottenuto un risultato superiore alla media di mercato. Con quasi 18.600 immatricolazioniin crescita rispetto al 13,5% di un anno fa. Perle macchine vendute sono 3.500, con una, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto a giugno del 2019.ottiene, invece, unae Alfa Romeo dell'1,2%.Sono. Al primo posto lache con 9.100 immatricolazioni si conferma leader assoluta delle vendite in Italia e prima nel segmento A, con una quota del 46,3%. Seconda dello stesso segmento – dove i due modelli aggiungono una quota del 62,2% – la, anch'essa tra le top ten. Terza tra le top ten la, sempre nelle posizioni di vertice nel segmento B, con una quota del 12,3%. Nella top ten anche lacostantemente nelle prime posizioni di vendita della sua categoria, con una quota del 12,3%.con una quota del 9,2% e(4,6%) sono, invece, tra le top ten del segmento C.seconda e terza delle loro categorie rispettivamente con il 9,2% e 9,8% di quota, seguite dall'(9,5%). Molto positivo anche il risultato della Fiat 500L, prima della sua categoria con una quota del 41,7%.Dal momento che, in seguito alla crisi sanitaria, tutte le attività commerciali di Fca sono state congelate dai primi di marzo fino a maggio inoltrato i risultati del 2020 non sono confrontabili con quelli del 2019.Segnale positivo perche con quasi 18.800 immatricolazioni ottiene una quota del 3,2% nel primo semestre confermando il risultato dello stesso periodo del 2019.immatricola 90mila auto, per una quota del 15,4%,6.800 (1,2%) e23.100 (4%). Per i singoli modelli, nel semestre sono molto positivi i risultati diche è la più venduta del segmento A con una quota del 49,8%. Alle sue spalle lache con una quota del 14,1% permette al marchio di detenere il 63,9% della categoria. Sono prime nei rispettivi segmenti anche(con una quota del 14,1%) e le(13,8%),(12,1%) e(40%), mentre sono nelle posizioni di vertice le(11,1%, seconda solo alla 500X) e(9,6%) e l(9,4%).