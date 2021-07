Faurecia migliora guidance su flusso di cassa su ricavi in crescita nel primo semestre

Lunedì 26 Luglio 2021, 08:15

(Teleborsa) - Faurecia - uno dei maggiori produttori al mondo di componentistica per auto e controllato da Stellantis - ha registrato un fatturato di 7,8 miliardi di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 32% su base organica. L'utile operativo si è assestato a 510 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 100 milioni di euro dello scorso anno. Il margine operativo è stato del 6,6%, il margine EBITDA del 14,2% e flusso di cassa netto di 290 milioni di euro.

La società francese ha confermato la previsione di vendite pari a 16,5 miliardi di euro per l'intero esercizio e di un margine operativo di circa il 7% sulle vendite. Migliorata la guidance sul flusso di cassa netto, ora previsto superiore ai 500 milioni di euro (in precedenza era stimato vicino a questa cifra. Queste previsioni, sottolinea la società, presuppongono una produzione automobilistica mondiale di almeno 39 milioni di veicoli nel secondo semestre e nessun blocco importante che influisca sulla produzione o sulle vendite al dettaglio.

"Abbiamo realizzato una forte performance nel primo semestre, nonostante due principali effetti negativi: la carenza di semiconduttori e l'inflazione delle materie prime", ha commentato Patrick Koller, CEO di Faurecia.

"Siamo convinti che la produzione automobilistica abbia toccato un minimo nel secondo trimestre e dovrebbe riprendersi gradualmente nei prossimi trimestri, nonostante la carenza di semiconduttori probabilmente durerà fino alla fine del primo semestre 2022 - ha aggiunto - In questo contesto, presteremo molta attenzione alla flessibilizzazione dei costi e alla generazione di cassa, consentendo così una riduzione dell'indebitamento e una crescita redditizia".