Faurecia, completata acquisizione Hella. Punta a vendite per 33 miliardi

(Teleborsa) - Faurecia, gruppo quotato su Euronext Paris e uno dei maggiori produttori di componentistica per automobili al mondo, ha affermato di ambire a raggiungere vendite superiori a 33 miliardi di euro, margine operativo superiore all'8,5% e 1,75 miliardi di euro di flusso di cassa netto nel 2025. I nuovi obiettivi sono stati comunicati in occasione del completamento dell'acquisizione della società tedesca Hella, che continuerà ad essere una società quotata con una propria governance indipendente e sarà consolidata integralmente nei conti di Faurecia a partire dal 1° febbraio 2022.

"Combinando i nostri punti di forza, avremo le dimensioni critiche e la capacità tecnologica avanzata in tutti i nostri segmenti, rendendoci un partner ancora più prezioso per l'industria automobilistica", ha commentato Patrick Koller, CEO di Faurecia. "Il board di Faurecia è lieto di vedere questa svolta nel nostro progetto di creare un gruppo equilibrato, indipendente e fortemente posizionato per una crescita sostenibile", ha aggiunto il chairman Michel de Rosen.

L'esecuzione di un significativo piano di sinergie di costo e ottimizzazione porterà a oltre 250 milioni di euro di EBIT run-rate, al di sopra di quanto inizialmente annunciato. Le sinergie sui ricavi dovrebbero raggiungere tra 300 e 400 milioni di euro delle vendite entro il 2025 e si prevede che le ottimizzazioni dei flussi di cassa genereranno in media circa 200 milioni di euro all'anno dal 2022 al 2025.

(Foto: Free-Photos / Pixabay)