(Teleborsa) - Risultati migliore delle aspettative per Microsoft che ha alzato il velo sui conti ieri sera a mercati chiusi.



Per la prima volta nella storia, il fatturato ha raggiunto e superato 40 miliardi di dollari nei tre mesi, un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto è balzato del 33% a 15,5 miliardi. Su base adjusted, l'EPS si è attestato a 2,03 dollari oltre gli 1,64 dollari stimati dagli analisti.



Sul fatturato hanno inciso le vendite della divisione hardware balzate dell'86%, grazie alle console Xbox Series X e Xbox Series S.



Quanto all'outlook, Microsoft si attende per il primo trimestre del 2021 un fatturato compreso tra 40,35 e 41,25 miliardi di dollari contri i 38,70 miliardi stimati dal consensus. © RIPRODUZIONE RISERVATA