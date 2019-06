Fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate effettua chiarimenti

(Teleborsa) - Ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate per i dubbi riguardanti la fattura elettronica. Molti sono gli interrogativi che si celano dietro questa pratica, le molteplici domande che balzano in mente come: cosa va fatturato, cosa fare in caso di fatture che presentano spese sanitarie e non, quando e come va emessa.



A queste e a molte altre domande, l'Agenzia risponde nella circolare 14/E che fornisce ulteriori chiarimenti sugli ambiti di applicazione della fattura elettronica, ai criteri di compilazioni delle autofatture, le eventuali sanzioni e altre novità normative sull'Iva che hanno implicazioni sul sistema della fatturazione elettronica. © RIPRODUZIONE RISERVATA