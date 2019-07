Fattura elettronica, arriva il portale per consultarle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo mesi di dubbi, riguardanti le, è stato fatto un passo in avanti. Arriva, online, sul portale "", la funzionalità che consente aglidi aderire al servizio didelle proprie fatture elettronicheL', con una nota, sottolinea che la stessa opportunità la possono avere anche i, che possono sottoscrivere l'adesione al servizio nell'area riservata. Lì è disponibile la. "Gli operatori IVA ed i consumatori finali - spiega l'Agenzia – potranno accedere alla sezione dell'archivio delle e-fatture e hanno tempo per aderirvi"."Le fatture elettroniche, in questo caso,e – conclude l'Agenzia – entro il 30 dicembre 2019 si provvederà a, in linea con le soluzioni individuate con il Garante della privacy".