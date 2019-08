Fastweb, risultati in forte crescita e balzo clienti ultrabroadband

(Teleborsa) - Fastweb chiude un primo semestre 2019 molto positivo, evidenziando ricavi in crescita del 4% a 1,049 miliardi di euro ed un EBITDA in aumento del 5% (su base comparabile) a 297 milioni di euro.



La compagnia telefonica, che fa capo a Swisscom, specializzata nella banda larga e nella convergenza, ha raggiunto 2,6 milioni di clienti, in aumento del 4% (100 mila unità in più) rispetto al secondo trimestre 2018.



Il dato che sorprende di più sono i clienti che chiedono servizi di connettività ultra veloce da 100 Mbs a 1 Giga (banda ulltralarga), che sono aumentati del 29% arrivando a 1.549.000. Anche il mobile si muove bene con una crescita del 27% a 1.629.000 SIM attive. La percentuale di clienti convergenti sale al 33%. © RIPRODUZIONE RISERVATA