Fastweb, ricavi in crescita del 5,4% nel 2019

(Teleborsa) - Fastweb ha chiuso il 2019 con una crescita dei ricavi del 5,4% a 2,2 miliardi di euro ed un EBITDA in aumento del 5% a 750 milioni di euro.



Nel 2019, la base clienti di rete fissa ha raggiunto quota 2.637.000, in aumento del 3,5% (+90 mila unità) rispetto all'anno precedente. Nel 4G sono stati raggiunti 1.806.000 clienti, in aumento del 26% rispetto al 2018. La banda ultralarga è stata attivata da 1.698.000 clienti (+21%).



Quanto agli investimenti, sono stati sfiorati i 600 milioni di euro, pari al 27% dei ricavi, focalizzati soprattutto sullo sviluppo della banda ultralarga.