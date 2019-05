Fastweb, accordo con Open Fiber per potenziare la rete usando anche 5G

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fastweb investirà 3 miliardi di euro in 5 anni per raddoppiare, entro il 2024, la copertura della propria rete a banda ultralarga. Il nuovo piano di espansione infrastrutturale ha «l'ambizione di coprire con infrastruttura proprietaria 16 mila abitazioni» e anche se la fibra resta la protagonista (soprattutto nelle grandi città) nelle medio piccole Fastweb introduce «una tecnologia rivoluzionaria, che modifica profondamente la nostra strategia - spiega l'amministratore delegato Alberto Calcagno - negli ultimi 250-500 metri fino alle case, la rete si ferma e lascia spazio a un antenna 5G».Il deployment della rete 5G Fixed Wireless Access partirà da Bolzano, entro giugno dovrebbero essere collegati i primi clienti fino a raggiungere, dagli attuali 8 milioni di collegamenti (di cui 4 con tecnologia FTTH e 4 con tecnologia FTTC), 16 milioni con una percentuale di famiglie ed imprese coperte del 60%; inoltre, grazie all'accesso alla rete di Telecom Italia al quale si affianca un nuovo accordo con Open Fiber in 80 città, la copertura complessiva con reti a banda ultralarga arriverà al 90%.Non arrivare più con la fibra fino in casa non è quindi più un tabù. La rete 5G FWA utilizza le frequenze del 5G (e inparticolare lo spettro in banda 26 GHz acquisito da Fastweb nel corso della recente asta) per portare alle abitazioni,attrezzate con piccole antenne riceventi sui tetti o sui balconi, una connessione analoga a quelle realizzate con lafibra, come dimostrato dalla sperimentazione avviata in collaborazione con Samsung a Milano negli scorsi mesi, e come già negli Usa Verizon e At&T stanno commercializzando dal 2018. «Siamo i primi in Italia e tra i primi in Europa ad aver colto le enormi potenzialità del 5G per la realizzazione di una rete fissa a banda ultralarga su cui faremo leva per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento di operatore infrastrutturato - ha sottolineato Calcagno - Una caratteristica grazie alla quale, come testimoniato dalle analisi di Mediobanca e Natixis, Fastweb è l'unico operatore italiano a crescere nel quinquennio 2013-2017 (+18,4%) e l'operatore in Europa con la migliore performance in termini di margine operativo lordo (ebitda) negli ultimi 5 anni».Il gruppo, controllato dalla svizzera Swisscom, ha peraltro annunciato di aver archiviato il 23mo trimestre consecutivo di crescita per clienti e margini. Nei primi tre mesi dell'anno raggiunge 2,575 milioni di clienti (+4%) e 514 milioni di euro di ricavI (+4,5%) con un margine operativo lordo (ebitda) di 157 milioni. Da segnalare l'acquisizione di 92 mila nuovi clienti per la banda larga che arrivano a 1,482 milioni alla fine del trimestre.