Fastweb-DAZN, arriva la partnership per lo sport on-demand

(Teleborsa) - Accordo importante, per Fastweb e DAZN all'inizio della nuova stagione sportiva calcistica. L'accordo combina l'offerta sportiva di DAZN con i servizi Internet e banda ultra larga di Fastweb: un pacchetto che comprende entrambi i servizi al prezzo di 40,95 euro al mese (35,95 euro per i clienti che scelgono di attivare l'offerta online dal sito fastweb).



Tre partite di Serie A, tutti i match della Serie B più i campionati stranieri come LaLiga, Ligue 1, Eredivisie e Championship, oltre ad un'ampia offerta di contenuti sportivi extra calcistici come ciclismo con il Giro d'Italia, il tennis con l'Australian Open e Roland Garros e il basket con l'Eurolega. "Fastweb Casa e DAZN" permette inoltre la visione illimitata di tutti i contenuti sportivi su due dispositivi diversi in contemporanea e di connettere fino a 6 device. © RIPRODUZIONE RISERVATA