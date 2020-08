Fastweb chiude semestre in crescita. Avanti colloqui progetto con TIM e KKR

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che snobba la crisi generata dal Covid-19, chiudendo i conti con undi euro ed undi euro.L'andamento degli affari e in decisa crescita: il numero deiè salito del 18,1% attestandosi a quota"nonostante la saturazione del mercato e l'aspra concorrenza" - si precisa - mentre il settore dellaregistra un andamento positivo condi banda larga (+3,5%). Anche il segmento dei clienti commerciali ha avuto un andamento positivo ed è in crescita: il suo fatturato ha registrato un incremento di 19 milioni (+4,6%).Glitecnologici ed infrastrutturali nelsi attestano a(276 milioni di euro nel primo semestre), un importo pari al 25% dei ricavi. "Prosegue, dunque, in linea con i tempi del piano industriale, il roll out delle reti 5G mobile e FWA", spiega la compagnia.Fastweb conferma poi che è in fase di definizione un, un veicolo in cui confluirà la rete secondaria di TIM e la rete in fibra della JV FlashFiber. "La firma dell'accordo, prevista per il 4 agosto - ricorda la società - è stata rinviata al prossimo 31 agosto per dare al Governo l'opportunità di valutare il progetto ed eventualmente prendervi parte".L'Ad, ha parlato diffusamente del, affermando che la possibilità di creare una società terza che si occupi dello sviluppo della rete, senza entrare nel settore dei servizi ai clienti, è un. "Significativo - ha detto - è l'interesse di un fondo infrastrutturale come KKR, che certifica la solidità del progetto e il fatto che si e' imboccata una strada di non ritorno per l'upgrade definitivo della rete in rame".