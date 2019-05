Fastweb chiude 1° trimestre in crescita per ricavi e clienti

(Teleborsa) - Risultati positivi per Fastweb, che ha chiuso il 1° trimestre con ricavi in aumento del 4,5% a 514 milioni, ed una crescita della base clienti a 2,575 milioni. Si tratta di un incremento del 4%.



Da segnalare l'acquisizione di 92 mila nuovi clienti per la banda larga che arrivano a 1,482 milioni alla fine del trimestre.



Sale anche l'Ebitda che si attesta a 157 milioni, mentre includendo i costi di leasing si porta a 151 milioni, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA