© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Connettere con ilsul territorio nazionale: con questo obiettivolanciaE' ile tra i primi in: in questi giorni nelle prime 50 città situate in aree grigie sarà disponibile un servizio didi nuova generazione con velocità finoenza limiti di traffico e numero di dispositivi connessi, basato sulla innovativa infrastruttura FWA che coniuga la potenza della fibra e quella delle frequenze 5G.Gli utenti residenti nelle, finora escluse dalla rivoluzione gigabit - cittadine come Anzio o Avellino, Crema e Belluno, Nardò o Velletri - avranno la possibilità di accedere alle medesime opportunità riservate finora alle grandi città.Si parte con 50 Comuni che diventeranno oltre 500 entro il 2021 e 2.000 entro il 2024, per una copertura complessiva di 8 milioni di case nelle aree grigieanche per chi già navigava ad 1 Gb/sec: grazie a uno della rete proprietaria FTTH, la velocità di connessione viene portata a 2.5 Gb/sec. In 30 grandi città per una copertura complessiva di circa 4 milioni di case, la connettività ultraveloce passa dunque da 1 Gb/s a famiglia a 1 Gb/s a persona.