Moda, esplode il fashion renting: entro il 2023 varrà 1,9 miliardi dollari

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una svolta che potrebbe essere epocale e cambierebbe per sempre il mondo dello shopping, risolvendo anche gli storici problemi di spazio negli armadi. Negli Stati Uniti sta prendendo piede il fenomeno del "", che si sta espandendo rapidamente anche ine nel. Secondo, la crescita del fashion renting porterà il noleggio dei vistiti a valere,di dollari.Questo fenomeno potrebbe essere una, che sta contribuendo alla distribuzione e alla creazione di indumenti a basso prezzo "usa e getta", che avrebbero una vita media inferiore aie che producono circadi tonnellate di rifiuti tessili, secondo El Paìs.Uno studio condotto daper per la startup milanese DressYouCan.com ha evidenziato come questo nuovo fenomeno potrebbe modificare molto ledegli italiani. Ne ha parlato la fondatrice,che ha evidenziato come questa idea sia "l'opposto della moda, si punta sulla qualità e rende l'abbigliamento di classe alla portata di tutti, con un sistema di noleggio online e offline molto semplice. Chiunque può realizzare il proprio desiderio d'indossareper un'occasione speciale, o risolvere il problema dell'outfit da ufficio".Elemento da non sottovalutare, è quello di ridurre l'inquinamento: ad oggi acquistare meno capi d'abbigliamento è fondamentale per salvaguardare il Pianeta. Secondo ilnei prossimi anni,, l'industria tessile sarà responsabile di un quarto del consumo del, causando un aumento della temperatura di ben 2°C. La parola chiave, quindi, per questo movimento è quello dellae della linea verde per salvaguardare l'ambiente.