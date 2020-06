Fase 3, Governo verso nuovo scostamento di bilancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Dobbiamo essere pronti a intervenire". Mentre ilpromette un "piano concreto per correre", ildi fa sempre più caldo. Mancano le risorse e daè già partito il pressing per un, entro gli inizi di luglio, da almeno, lo. Unoche servirà a finanziare una manovrina estiva necessaria a sostenere scuola, comuni, turismo, e pmi e tutti i settori più colpiti dal Covid-19 che ancora non riescono a ripartire dopo il lockdown.Per il"bisognerà aumentare le risorse al" e sulla cassa integrazione promette che sarà erogata "finché serve". Tuttavia, per Gualtieri, le previsioni per il nostro Paese sono meno pessimistiche di quelle dell'che, secondo il Ministro, "sembrano tenere poco conto degli indicatori reali". L'economia italiana dava segnali di ripresa già a maggio, con un PIL che – ha sottolineato ieri sera Gualtieri a Porta a Porta – per quest'anno "non è distante dal -8% pronosticato dal governo". Sul debito il Ministro ha confermato la "necessità di fare deficit" ma ha assicurato che il debito tornerà a scendere già dall'anno prossimo definendo i numeri che si sentono in giro "poco credibili".Se all'interno della maggioranza già si discute del possibile ulteriore scostamento di bilancio per fare un nuovo decreto in deficit, questa mattina ilin un'intervista al Corriere della Sera, ha affermato che "l'ordine di grandezza realistico è di una decina di miliardi" precisando, tuttavia, che adesso "è prematuro fissarsi su una cifra". Nel dettaglio, spiega, serviranno "probabilmenteche devono chiudere i bilanci a luglio facendo fronte al calo delle entrate" poi "dovremo intervenire ancora a sostegno delin particolare delle aziende più piccole, del commercio e dell'artigianato" e "potrebbero essere necessarie nuove risorse per lae per garantire la". Risorse che – assicura Castelli – non saranno attinte dal. Secondo il Viceministro prima di prendere dei prestiti si può attingere a "tantissime risorse che già abbiamo ma non riusciamo a spendere". In particolare, spiega, ci sono "cento miliardi che Anas e Rfi hanno già programmato e che si potrebbero usare nella rete stradale e ferroviaria. Circa sedici miliardi di fondi sono fermi nei ministeri mentre altri 6,5 attendono di essere spesi nel settore idrico. E ho appena interpellato l'Inail sui 4,5 miliardi fermi dal 2013 e destinati all'edilizia sanitaria e scolastica. In tutto, circa. E la ricognizione non è finita, sono sicuramente di più".Il ricorso all'per dare risposte a tutte le categorie in difficoltà, all'interno del Pd, è sostenuto da, uno dei tre relatori al decreto Rilancio. Frena, invece, Iv, conche chiede una programmazione dell'ulteriore deficit per non andare avanti di scostamento in scostamento, da qui a fine anno. Per"bisogna prima vedere l'impatto delle misure già adottate" ma, assicura il premier, "il Governo è pronto a fare di tutto nei limiti del bilancio". Riguardo alla cifra secondo alcune fonti di maggioranza serviranno, entro luglio o forse già a fine giugno. Ma anchesulle cifre rimane prudente. Bisogna prima discuterne con l'e reperire le risorse necessarie sul mercato. Prima di prendere una decisione, probabilmente,attenderanno di sapere quando e quanti soldi arriveranno da Bruxelles come anticipo del