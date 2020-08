© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Uno "scatto in avanti" che preveda un accordo governo-parti sociali per riformare fisco e lavoro e dare il via a una nuova fase. È quanto auspicain vista di un autunno che si prospetta nero sul fronte del lavoro autonomo e dipendente, in particolare per i settori del commercio e del turismo."Nel commercio e nel turismo ci sonoi battenti già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. Un colpo senza precedenti al lavoro autonomo, che avrà conseguenze anche sul lavoro dipendente: tra le attività che proveranno a resistere, infatti," fa sapere Confesercenti sulla base di un"La possibilità di un autunno nero, sul fronte del lavoro autonomo e dipendente, è sempre più concreta – commenta–. Il timore di nuovi blocchi dell'attività, a seguito dell'incremento di contagi, aumenta ancora di più l'incertezza degli operatori economici. Molte imprese, travolte dall'anno più difficile di sempre ed impossibilitate a ristrutturare l'attività a causa del blocco dei licenziamenti, non vedono altra via d'uscita che chiudere. Una prospettiva che dobbiamo assolutamente scongiurare". Per questo motivo – secondo De Luise –Se, infatti, i provvedimenti presi fino ad ora hanno aiutato ad attutire il colpo, per la presidente di Confesercenti emerge sempre di più la necessità di una. "Dobbiamo – spiega De Luise – passare da un'ottica di emergenza a una di rilancio. Abbiamo bisogno di una, in primo luogo associazioni datoriali, per mettere urgentemente in campo le, e che oggi sono necessarie più che mai: quella dele quella delIl governo è impegnato sulla prima, bene, ma non basta pensare a recuperare l'evasione. Serve un sistema impositivo più leggero e flessibile, per accompagnare una crisi che si preannuncia diversa da tutte le precedenti".Anche sul fronte delper la presidente di Confesercenti, "occorre intervenire al più presto" in quanto "impedire semplicemente i licenziamenti non risolverà il problema, anzi". Per rispondere all'emergenza – sottolinea De Luise – "le imprese hanno bisogno di ristrutturarsi" e, in questo quadro, "cristallizzare attività che non funzionano più rischia solamente di peggiorare una situazione già esplosiva. Il lavoro – conclude – va tutelato tutto, non solo quello dipendente. Laè la prima occasione utile per dare risposte a chi fino ad ora non le ha avute: non manchiamola".