Fase 2, scelta l'app per tracciamento contagi: si chiamerà Immuni

(Teleborsa) -. La scelta del Commissario straordinarioè ricaduta sul software di contact tracing sviluppato dalla società milanesein collaborazione con il Centro Diagnostico Santagostino di Luca Foresti e Jakala. L'applicazionee l'installazione, d'accordo con le linee guide decise ieri dalla Commissione europea sul tracciamento contagi per i paesi membri e con l'ok anche del, Antonello Soro.L'app – che ha partecipato al bando indetto dald è stata scelta tra le oltre 300 proposte arrivate alla Ministra Paola Pisano –prima del suo lancio definitivo a livello nazionale. Grazie alla tecnologia bluetooth sarà in grado di(circa 1 metro, come da disposizioni Ue) con persone risultate positive a Covid-19. Per mantenere l'anonimato previsto(codice d'identificazione utente)che consentirà di stabilire un contatto con gli altri utenti nelle vicinanze.con la quale ha disposto ladella licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la Bending Spoons: già disponibile sul sito del Governo, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.