Fase 2, MIT: fino a 500 euro per buono mobilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, anche a pedalata assistita, e diquali monopattini, hoverboard e segway, o per l'utilizzo dei servizi di sharing mobility. E' questo il "buono mobilità" che. Per agevolare l'prevedendo la realizzazione di appositeIlinsieme con ilpunta a incentivareche garantiscano ila fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.Il, nelle, neiovvero neicone avrà: potranno infatti beneficiarne, giorno di inizio della Fase 2.Pere, non appena sarà on line,(Sistema Pubblico di Identità Digitale)da parte del Ministero dell'Ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.In, una volta che l'ilche i beneficiari potranno generare sull'applicazione web.Disposizioni che resteranno in. A partire dal 1° gennaio 2021 sarà necessario rottamare un autoveicolo o un motociclo inquinante per beneficiare del buono mobilità. Saranno