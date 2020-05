Fase 2, Lamorgese: occorre che soldi stanziati arrivino. Reale il rischio rivolte

(Teleborsa) - Esiste il rischio di rivolte di piazza contro il Governo, per tale ragione è necessario che arrivino i fondi stanziati per far fronte alla crisi economica prima che sia troppo tardi. È l'avvertimento della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenuta durante la trasmissione di Fabio Fazio "Che Tempo Che Fa", su Rai 2.



"Io credo che dobbiamo stare molto attenti – ha avvertito la Ministra Lamorgese –adesso è il momento che le risorse arrivino, bisogna essere rapidi nell'erogazione dei contributi, i cittadini hanno una vita quotidiana a cui devono fare fronte. C'è il rischio che quello che è il senso di responsabilità dei cittadini si trasformi in rabbia. E dobbiamo evitarlo».



