Fase 2, INPS-INAPP: "Ancora bloccate le attività nei settori meno sicuri"

(Teleborsa) -Al contrario, i lavoratori nei settori ancora bloccati presentano caratteristiche di maggiore fragilità nel mercato del lavoro. Il lavoro nei settori riattivati è, inoltre, caratterizzato da minore vicinanza fisica tra i lavoratori e da una più elevata propensione a lavorare da casa mentre i comparti dove il lavoro è caratterizzato da alta prossimità fisica sono stati riattivati in misura contenuta, o non sono stati riattivati affatto. È quanto emerge da unae lahanno congiuntamente condotto allo scopo di evidenziare leSecondo i dati, come leSi tratta di lavoratori – evidenzia la ricerca – che hanno. Il salario medio annuo in questi ultimi è del 127% più elevato rispetto a quello dei settori bloccati. Se si considera il salario medio settimanale il differenziale è del 43%. La forte differenza fra il salario totale annuo e il salario settimanale è spiegata – si legge nel rapporto – da unadove il numero medio di settimane lavorate nell'anno è pari a 19 contro le 31 nei settori essenziali.sonocon una quota di attività bloccate dell'82%;, totalmente bloccato; e "(41% di bloccati). Tutti settori che mostrano salari medi annuali, settimanali e settimane lavorate di gran lunga inferiori rispetto ai valori nazionali.A livello territoriale, la ricerca evidenzia, inoltre, una, circostanza che – secondo i ricercatori – può destare preoccupazione. Per contro, nelle grandi città, dove sono maggiori le preoccupazioni per gli spostamenti lavorativi attraverso i mezzi pubblici, si rileva una incidenza minore dei settori riattivati.Per quanto concerne glimentre ilTali evidenze mostrano che i criteri utilizzati per identificare i settori aperti hanno prodotto una quota di addetti nei comparti riattivati maggiore rispetto al rischio di contagio che il mantenimento delle attività comporta. I criteri sottostanti le scelte operate si mostrano improntati allacompatibilmente con la necessità di mantenere aperti alcuni comparti considerati essenziali.Simili evidenze portano ad affermare – conclude l'analisi – che "se da un lato la scelta dei settori che saranno bloccati dopo il 4 maggio coinvolge lavoratori che presentano caratteristiche di maggiore fragilità nel mercato del lavoro, dall'altro tale scelta appare supportata dal fatto chegiustificando la maggiore cautela e attesa prima della riapertura più estesa".