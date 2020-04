Fase 2, Fontana apre e richiude la Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -il piano die il Governatore. Dure infatti le reazioni da parte dell'esecutivo alla nota con cui la Regione ieri (15 aprile) annunciava un piano per una "nuova normalità" già a partire dai primi giorni di maggio. Per il viceministrolo scatto in avanti della Lombardiamentre il Ministro per gli Affari Regionali,, ha invitato il Governatore ad avanzare le suedi cui fa parte.: "Le– ha specificato il Governatore a "Stasera Italia" su Rete4, definendo "male interpretate" le intenzioni della Regione – sono die. Noi parliamo di unache sarà concordata con il governo. Credo che sia giusto anche iniziare a pensare come ci si dovrà attrezzare per convivere con questo virus. Non possiamo rimanere chiusi come in questo periodo".E sullenell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sulle attività delle, Fontana ha spiegato: "Non si tratta di un sequestro ma di una richiesta di produzione di atti". "Nei confronti delle Rsa abbiamo solo un potere ispettivo, non abbiamo commesso errori – ha precisato il Governatore Fontana – A meno che qualche rappresentante delle Ats non ci abbia detto qualcosa di vero e per questo motivo abbiamo istituito una commissione".