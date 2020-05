© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Molti ristoratori tra difficoltà economiche e nuovi standard di sicurezza hanno riaperto, maA dirlo è un'su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta. Ilha, infatti, dichiarato che, almenoperché non si sente sicuro; il 22% è ancora indeciso; e il 10,3% continuerà ad utilizzare la modalità di asporto o consegna a domicilio.Dato ancora più preoccupante – si legge nell'indagine – è che questa scelta non sembra essere momentanea ma pare corrispondere a unSe il 21,6% degli intervistati ha dichiarato che, da qui alla fine del 2020, andrà a pranzo o a cena in un ristorante, una pizzeria o un pub con la stessa frequenza di prima, il 60,4%, pari a quasi 26,5 milioni di italiani, ha invece ammesso che ci andrà meno spesso, mentre il 16,8% addirittura non ci andrà proprio.Nellaandranno al ristorante/pizzeria meno di quanto facessero prima dell'emergenza ildei rispondenti, e ancora meno (il) coloro che hanno unaA causa delle oggettive difficoltà nTra il'86% dei rispondenti ha detto di aver dotato il proprio personale dei necessari(mascherina FFP2 e guanti monouso); l'81% ha; il 72% ha dovuto procedere a; il 71% ha dotato il proprio ristorante diPochi, per ora, coloro che hanno optato per l'(24%) e ancora meno i ristoratori che hanno previsto laprima dell'ingresso al locale (17%). Solo il 6% degli intervistati dichiara di non aver ancora intrapreso alcuna azione. Il 22% degli esercenti intervistati pensa di non riuscire o comunque non è certo di riuscire, nel proprio locale, a rispettare le distanze malgrado le misure adottate.Dall'indagine emerge, inoltre,Se, a livello generale, la quasi totalità della popolazione afferma di aver chiaro il concetto (solo l'1,2% dei rispondenti ha ammesso di non sapere o non essere sicuro di sapere cosa sia), guardando più da vicino i frangenti specifici risulta che sonoAnalizzando le principali situazioni comuni e luoghi pubblici, quelli in cui i rispondenti sembrano avere le idee meno chiare sono la spiaggia (il 32,4% dichiara di non sapere con certezza quale sia la distanza corretta da rispettare); i negozi di parrucchieri o saloni di estetica (31,5%); i mezzi pubblici (23%) e quelli privati come auto e moto (20,6%). Inoltre relativamente alla distanza corretta da osservare nei giochi fra bambini oltre la metà dei rispondenti (il 50,9%) ha dichiarato di non sapere quale sia il comportamento corretto da tenere. In questo scenario in molti hanno ammesso di non essere sicuri di riuscire a rispettare le misure di sicurezza.Entrando nel dettaglio delle distanze che devono essere garantite all'interno del proprio locale, la percentuale degli esercenti che non sanno o non sono sicuri di sapere arriva al 19%. Un dato preoccupante se si considera che sono proprio loro a dover applicare le regole per garantire il corretto distanziamento tra i clienti. Va detto, tuttavia, che la rilevazione è stata fatta prima della pubblicazione del Dpcm, pertanto non vi erano ancona notizie certe riguardo le distanze definitive cui attenersi.