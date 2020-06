Fase 2, dal 3 giugno gli italiani scelgono di tornare a frequentare amici e cinema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dalpotremo tornare a viaggiare anchee, in qualche modo, avremo più libertà. Ma chi vogliamo rivedere per primi e, anche, dove abbiamo intenzione di andare ora che le regole sono meno ferree?La risposta arriva dall'indagine realizzata perdasu un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta: più di 35 milioni di italiani non vedono l'ora die, escludendo parrucchiere e ristorante, de facto già frequentabili, la maggior parte degli "ex" rinchiusi non vede l'ora di(13 milioni di individui pari al 29,7% del campione).Forse per una sorta di bisogno di normalità o, anche, perché sul lavoro nascono belle relazioni,dei rispondenti (addirittura 20,2% se si guarda al solo campione maschile) ha dichiarato di averSolo, invece, non vede l'ora di rche vive fuori regione.Sono appena(19%) gli intervistati che hanno molta voglia di riprendere ae quelli che non vedono l'ora di riprendere in mano le valigie per(18,2%, addirittura il 23,4% fra i residenti del Nord Est ed il 26,6% tra i rispondenti con età compresa tra i 25 ed i 34 anni).