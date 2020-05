(Teleborsa) - "Nel Decreto Maggio il ministero dell'Ambiente ha messo 125 milioni di euro per il bonus per l'acquisto di biciclette". È quanto ha annunciato oggi il ministro Sergio Costa (M5S) nel corso di un dibattito su Facebook organizzato da Edizioni Ambiente.



Studiato in collaborazione con il ministero dei Trasporti, il bonus – nell'ottica di incentivare la mobilità sostenibile nel post lockdown – prevede fino a 500 euro di finanziamento per l'acquisto di bici, bici elettriche e monopattini. © RIPRODUZIONE RISERVATA