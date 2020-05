Fase 2, Coldiretti: la riapertura frontiere Ue salva i raccolti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con il ritorno dei circa 150mila lavoratori stagionali comunitari provenienti da Romania, Polonia e Bulgaria e altri Paesi europei. Lo ha dichiaratonel commentare positivamente la possibilità disenza obbligo di quarantena ai cittadini europei, con l'avvio già da lunedì 18 maggio di un coordinamento a livello europeo. Il raccolto da"Si tratta di una soluzione che - sottolinea Coldiretti -attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese. Persi attende ora che venga siglato ilcon i Ministri competenti e l'assistenza dell'Inail. L'apertura diper la libera circolazione degli stagionali agricoli all'interno dell'Unione europea, che è stata sollecitata dalla stessa Commissione, ha già permessograzie a accordi tra i diversi Paesi. Le nostre imprese agricole si stanno già impegnando per organizzare il trasferimento in Italia dai Paesi d'origine dei lavoratori europei.