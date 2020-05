© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se confermata la– alla quale, secondo quanto annunciato dalstarebbe lavorando l'Ue in vista del prossimo– riporteràovvero due terzi del totale degli stranieri in arrivo durante l'estate. È quanto emerge da un'effettuata sulla base dei"Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un obiettivo importante per l'economia e l'occupazione in Italia con unadurante l'ultima estate che è risultata pari a. La comunità di turisti stranieri più numerosa è quellacon 7 milioni di persone, seguita da quellacon oltre 4 milioni. Se la presenza straniera in Italia rappresenta comunque una pesante incognita, la speranza viene riposta sulche preferiva viaggi all'estero e che quest'anno potrebbe decidere di rimanere nel Belpaese secondo l'. Si tratta di un volano importante per ilcon il cibo che è diventato la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circadestinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche".Proprio il cibo – continua la Coldiretti – "è diventato il vero valore aggiunto dellaon l'Italia che è leader mondiale incontrastato nelgrazie al primato dell'agricoltura più green d'Europa conriconosciute a livello comunitario ecensiti lungo la Penisola; la leadership nel biologico con oltre; e il".La Confederazione sottolinea, inoltre, "il boom delleche nel 2019 hanno registrato più di, grazie alla capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici ma anche l'offerta di programmi ricreativi". Per la Coldiretti "gli, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire ilper difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche e con l'arrivo della bella stagione sostenere il turismo in campagna significa evitare il pericoloso rischio di affollamenti al mare o nelle città". Non è un caso che – si legge nel Rapporto – delleregistrate dall'appena lodove nelle 730mila imprese italiane non si è peraltro mai smesso di lavorare per garantire le forniture alimentari alla popolazione".