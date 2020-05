© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Bene ilche, anche sulla scorta delle indicazioni di Confindustria,di sicurezza rafforzata e di distanziamento nei luoghi di lavoro". È quanto dichiara in una nota, associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati."Per evitare che nuove interpretazioni o ennesime raccomandazioni creino scompiglio in un tessuto economico già lacerato, occorre però –sottolinea Mattioli –È di vitale importanza per chi, come le imprese e i lavoratori nell'ambito di pulizia, igiene e sanificazione, lotta costantemente per arginare il coronavirus".