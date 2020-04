Fase 2, allarme per misure distanziamento su mezzi pubblici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A pochi giorni dall'avvio dellaresta. Come faranno le imprese dela muovere milioni di lavoratori ogni giorno senza il rischio di fornire un servizio insufficiente o, peggio, creare assembramenti?Queste tematiche sono state sollevate dalle due principali associazioni del settore, l', aderente a Confindustria, e l', in vista della data del, in cui riapriranno le imprese della manifattura e delle costruzioni. Un problema destinato ad acuirsi il, quando riapriranno anche i negozi, ed il, quando si darà il via anche a bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e così via. La, che potrebbe partire dopo l'estate con l'avvio delle, potrebbe portare il problema a dimensioni catastrofiche.E' questo il concetto espresso dai(ATM Milano),(Ferrovie Nord Milano), in una, titolare del MIT, spiegando che "ildi 1 metro per la Fase 2, che riguarda sia i veicoli che le fermate dei mezzi pubblici,del sistema dei trasporti di personedel numero di passeggeri trasportati in condizioni di normalità".Questo limite potrebbe creandoe, anche a fronte di una domanda inferiore al periodo pre-crisi,a ridosso delle aree di attesa dei mezzi (stazioni metro e fermate bus) con conseguenti "potenziali problemi di ordine pubblico".La soluzione proposta dai responsabili di ATM Milano e Ferrovie Nord punterebbe al, peraltro già applicato dai protocolli di sicurezza, ed a, che consentano diper adeguare edei servizi di trasporto pubblico.Giana e Gibelli chiedono infine al Ministero del Trasporti diper il TPL, "assicurando l'integraledeie deigravanti sulle aziende".