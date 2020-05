Fase 2, riaperti 21 aeroporti ma non Linate. Rafforzata l'Alta Velocità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino al 2 giugno sono 21 gli aeroporti italiani su 40 operativi, non c’è Linate. Viene incrementato il traffico ferroviario di Alta Velocità di Frecciarossa e Italo, mentre i collegamenti da Messina a Villa San Giovanni per i passeggeri comprenderanno dieci corsa a/r dalle 6 alle 21, consentite solo ad appartenenti a forze dell’ordine e forze armate, operatori sanitari pubblici e privati, lavoratori pendolari e per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e assoluta urgenza. Resta chiuso il traffico turistico. E' quanto prevede un decreto firmato dal ministro delle infrastrutture e trasporti Paolo De Micheli e della Salute Roberto Speranza.