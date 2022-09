Farmaè, utile semestrale sale a 0,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Farmaè, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha chiuso ildel 2022 conpari a 52,8 milioni di euro, in incremento del 34,5% rispetto ai 39,3 milioni di euro registrati nel primo semestre 2021. Il risultato è sostanzialmente in linea rispetto ai ricavi pro-forma al 30 giugno 2021, pari a 53,1 milioni di euro, ricostruiti a parità di perimetro di consolidamento comprendente i della piattaforma AmicaFarmacia, e della farmacia Madonna della Neve (queste ultime due acquisite in data 1 ottobre 2021). Il canaleha registrato un fatturato di 48,6 milioni di euro, in crescita del 32,7%, quellodi 3,5 milioni di euro, in crescita del 77,8%.L'del primo semestre 2022 è stato pari a 1,9 milioni di euro, in aumento del 45,3% rispetto al primo semestre 2021. Ldel margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è stata del 3,5%. L'è pari a 404 mila euro, in crescita del 72,7% rispetto a 233 mila euro del primo semestre 2021."I risultati del semestre - commenta, presidente e amministratore delegato di Farmaè - evidenziano la capacità del gruppo diconiugando crescita con profittabilità, confermandosi un unicum nel panorama delle società e-commerce"."In un mercato in fase di consolidamento, la posizione del nostro gruppo rimane di leader indiscusso, la nostra capacità reddituale e la solidità patrimoniale ci permetteranno die di continuare a crescere sia sulla linea dei ricavi che della profittabilità", ha aggiunto.L'al 30 giugno 2022 pari a 19,7 milioni di euro è variato rispetto ai 14,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021 in relazione principalmente agli investimenti effettuati nel periodo, legati sia ai progetti di potenziamento logistico del gruppo che all'acquisizione effettuata nel periodo del dominio Farmaeurope.it, al quale sono legati importanti piani di sviluppo per il futuro.