Farmaè, sbarco dull'AIM atteso entro fine luglio

(Teleborsa) - Farmaè, una piattaforma omnicanale nel settore salute e benessere, sarà una new entry a Piazza Affari. La società entrerà in Borsa all'AIM Italia entro la fine del mese di luglio, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore.



Farmaè ha l'obiettivo di superare i 40 milioni di fatturato con un Ebitda del 4-5% entro la fine dell'anno, superiore alla media di molti competitor, e la quotazione servirà a finanziare i piani di sviluppo, con la creazione di un maxipolo logistico e punti di vendita fisici che si aggiungono a quelli già posseduti in Italia.



Il portale conta ben 13 milioni di visitatori e l'obiettivo è quello di arrivare a 20, oltre ad affermare la percentuale di 'repeat orders' che supera il 43% su 2,7 milioni di prodotti venduti. © RIPRODUZIONE RISERVATA