Farmaè, ricavi salgono a 25,5 milioni di euro nel 1° trimestre 2022

(Teleborsa) - Farmaè, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha registrato ricavi di gruppo pari a 25,5 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, con un incremento del 40% rispetto ai 18,2 milioni di euro registrati dalla sola Farmaè nel primo trimestre 2021, e al netto dei ricavi di co-marketing pari a 1,1 milioni di euro rispetto a 0,6 milioni di euro nell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Viene sottolineato che i ricavi consolidati non sono comparabili con i ricavi della sola Farmaè dell'anno scorso in quanto il perimetro di consolidamento comprende i ricavi di Valnan, della piattaforma Sanort, della piattaforma AmicaFarmacia e della farmacia Madonna della Neve (queste ultime due acquisite in data 1 ottobre 2021), che non predisponevano i dati contabili a livello trimestrale.

"Le attività di integrazione di AmicaFarmacia stanno procedendo spedite - ha commentato Riccardo Iacometti, fondatore e AD di Farmaè - a conferma del giusto posizionamento del gruppo Farmaè per realizzare al meglio il proprio potenziale. Nei numeri positivi che presentiamo oggi al mercato si può leggere la nostra capacità di adattamento alle numerose sfide di un mercato in veloce cambiamento, a cui abbiamo saputo rispondere con un modello di business efficace, un ampliamento dell'offerta con l'entrata in nuovi mercati, e costanti investimenti su diversi piani, dal tecnologico al logistico e al marketing".

Nel primo trimestre 2022, il numero totale dei visitatori sulle piattaforme online (www.farmaè.it, www.amicafarmacia.it, www.beautye.it e www.sanort.it) è stato pari a 15,2 milioni. I clienti sui portali del gruppo sono cresciuti a circa 371 mila. Gli ordini sulle piattaforme passano a 584 mila in crescita del 41% rispetto ai 414 mila registrati nel primo trimestre 2021 dalla sola Farmaè, e del 14% rispetto ai 513 mila a parità di perimetro nel primo trimestre 2021. Sono stati venduti 2 milioni e 854 mila prodotti, in aumento del 41% rispetto ai 2 milioni e 24 mila prodotti venduti dalla sola Farmaè, e del 15% rispetto ai 2 milioni e 480 mila nel primo trimestre 2021 a parità di perimento.

"Stiamo continuando a sovraperformare il mercato, anche grazie alle attività portate avanti in ottica di aumento dello scontrino medio per cliente nonché del tasso di riacquisto, e di cross selling sulle nostre piattaforme, per migliorare ulteriormente il tasso di crescita su base annua - ha aggiunto Iacometti - Una strategia che ci ha portato a essere oggi un gruppo unico nel comparto della salute, benessere e bellezza in Italia, che rafforza sempre più la propria leadership grazie alla capacità di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori e ai servizi offerti, mantenendo sempre al centro il cliente e l'azienda, come da nostro DNA".