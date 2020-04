Farmaè, ok dei soci a bilancio 2019 e piano Phantom Stock Option

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Farmaè ha approvato il bilancio di esercizio 2019 e il Piano di Phantom Stock Option 2021-2025.Tale piano di incentivazione - spiega la società in una nota - ha finalità di incentive e retention del management nell'ottica dello sviluppo dell'attività della società. Si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola su cinque cicli (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), ciascuno avente durata annuale.A ciascun "beneficiario", saranno attribuite un determinato numero di phantom stock option, gratuite e non trasferibili inter vivos, il cui esercizio, ai termini e alle condizioni previste dal relativo Piano, determinerà l'insorgere in capo al beneficiario del diritto alla corresponsione di un determinato ammontare e ciò al raggiungimento di obiettivi che saranno stabiliti e comunicati ai singoli beneficiari da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun ciclo di attribuzione delle phantom stock option.La liquidazione del predetto importo avverrà a seguito dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio dell'anno di riferimento.