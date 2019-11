Farmaè investe nel polo logistico automatizzato di Migliarino Pisano

(Teleborsa) - Farmaè, società quotata sul segmento AIM Italia e leader in Italia nell'ecommerce di prodotti per la salute e il benessere, cresce ancora in Italia, grazie al nuovo polo logistico di circa 5mila metri quadrati, situato a Migliarino Pisano.



Un polo completamente automatizzato e realizzato all'insegna dell'innovazione tecnologica: è la merce a muoversi verso l'operatore e non viceversa, velocizzando così il processo di preparazione della spedizione e, di conseguenza, la consegna al cliente.



Un passo importante nel piano di sviluppo della società, vi ha investito 4 milioni di euro, attraverso un contratto "rent to buy", che prevede l'uso del magazzino da parte dell'azienda e l'opzione per l'acquisto nel 2021 ad un prezzo di 4 milioni di euro oltre IVA.



L'azienda ha investito anche un milione di euro per automazione e impiantistica del magazzino. © RIPRODUZIONE RISERVATA