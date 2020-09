Farmaè, forte aumento ricavi e ordini nel semestre

(Teleborsa) - Farmaè chiude il primo semestre con un risultato netto negativo di 0,3 milioni di euro, rispetto agli 0,1 milioni di utile del primo semestre 2019, a seguito di costi improvvisi e imprevedibili per l'emergenza Covid, costi per attività di promozione e maggiori ammortamenti relativi al nuovo magazzino automatizzato.



I ricavi sono cresciuti del 76% a 31,3 milioni. Più che raddoppiato il numero di visitatori web a oltre 20,8 milioni rispetto ai 10,2 milioni del primo semestre 2019. Gli ordini crescono dell'81% a 696 mila, effettuati da quasi 250 mila clienti attivi (+74%). L'EBITDA adjusted è in crescita del 26% a 1,1 milioni di euro rispetto agli 0,8 milioni del primo semestre 2019.



La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 2,6 milioni ed in miglioramento rispetto ai 2,1 milioni del 31 dicembre 2019.





