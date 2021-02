© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima seduta per il titolo Farmaè, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,71%. Oggi inizia la due giorni di un roadshow in cui presenterà a oltre 50 investitori italiani e internazionali i ricavi del quarto trimestre 2020 e dell'intero esercizio 2020 (non sottoposti a revisione legale) e i principali KPI.Dalla quotazione – avvenuta lunedì 29 luglio 2019 a un prezzo di offerta di 7,50 euro per azione – Farmaè ha registrato una costante crescita del titolo – che venerdì 29 gennaio ha superato i 29 euro per azione – e si è confermata tra le società best performer per il mese di gennaio 2021 nel segmento AIM, con una crescita del 95%, mentre nel corso del 2020 ha registrato un +74%.Il roadshow – organizzato da Alantra, Corporate Broker di Farmaè, in collaborazione con CDR Communication, IR Advisor – coinvolgerà la Società – rappresentata da Riccardo Iacometti, Fondatore e CEO, Alberto Maglione, Vice presidente esecutivo, Giuseppe Cannarozzi, CFO e Maurizio Paganini, Consulente area Finanza, Amministrazione & Controllo – in oltre 50 incontri virtuali con investitori collegati da tutti e cinque i continenti.Nel quarto trimestre 2020, Farmaè ha registrato(+83% rispetto allo stesso periodo del 2019), mentre(+75% rispetto all'esercizio 2019).Il confronto del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del primo eRetailer, leader in Italia, di prodotti per la salute e il benessere rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Farmaè. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,37 Euro. Primo supporto visto a 28,07. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,23.