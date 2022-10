Farmaè, crescita robusta nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Nel2022, isi attestano a 28,4 milioni di euro inrispetto ai 17,9 milioni di euro della sola Farmaè e in crescita del 17,7% rispetto ai 24,1 milioni di euro, ricostruiti a parità di perimetro di consolidamento comprendente i ricavi di Valnan, della piattaforma AmicaFarmacia, nonché della farmacia Madonna della Neve. I ricavi consolidati sono al netto dei ricavi di co-marketing pari a 1 milione di euro in crescita del 25% rispetto a 0,8 milioni di euro del terzo trimestre 2021.Neidel 2022, i ricavi di Gruppo si attestano a 81,2 milioni di euro con unrispetto ai 57,2 milioni di euro registrati dalla sola Farmaè al 30 settembre 2021 e in crescita del 5,2% rispetto a 77,2 milioni di euro dei ricavi pro-forma al 30 settembre 2021. I ricavi consolidati sono al netto dei ricavi di co-marketing pari a 3,1 milioni di euro in crescita del 29% rispetto a 2,4 milioni di euro del 30 settembre 2021.Nel terzo trimestre 2022, glisono pari a 576,6 mila in crescita del 55% rispetto ai 372 mila registrati dalla sola Farmaè e in crescita del 13,4% rispetto ai 508,6 mila a parità di perimetro. Gli ordini sulle piattaforme al 30 settembre 2022 crescono del 40,8% a 1 milione e 690 mila rispetto a 1 milione e 200 mila registrati nei primi nove mesi del 2021 dalla sola Farmaè, e del 8,3% rispetto ai 1 milione e 560 mila a parità di perimetro nei primi nove mesi del 2021.Il2022 è pari a 2 milioni e 933 mila in crescita del 55,1% rispetto a 1 milione e 891 mila registrati dalla sola Farmaè e in crescita del 18,9% rispetto ai 2 milioni e 467 mila a parità di perimetro.sono stati venduti 8 milioni e 496 mila prodotti, in aumento del 42,9% rispetto ai 5 milioni e 944 mila prodotti venduti dalla sola Farmaè, e del 11,5% rispetto ai 7 milioni e 621 mila dei primi nove mesi del 2021 a parità di perimento.