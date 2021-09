Farmaè, conclusa l'acquisizione di AmicaFarmacia. Già conseguite sinergie

Mercoledì 29 Settembre 2021, 15:45

(Teleborsa) - Farmaè - società quotata sul mercato AIM e attiva nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere - ha annunciato il closing dell'operazione AmicaFarmacia. Gli accordi prevedevano: l'acquisto del 100% del capitale di AmicaFarmacia (titolare della farmacia Madonna della Neve sita in Bagnolo Piemonte) da parte di Farmaè, previa scissione parziale del patrimonio di quest'ultima mediante attribuzione del ramo d'azienda dedicato alla commercializzazione online a MDF Holding, società di nuova costituzione interamente detenuta da Marco Di Filippo; il conferimento da parte di MDF Holding a favore di Farmaè della Azienda OnLine nel contesto di un aumento di capitale a essa riservato.

A fronte del conferimento dell'Azienda OnLine, Farmaè ha corrisposto a favore di MDF Holding un importo in denaro pari a 2,5 milioni di euro, essendo stato raggiunto da AmicaFarmacia il target di ricavi per il periodo 1 gennaio 2021-30 giugno 2021 superiore a 15 milioni di euro. Il controvalore complessivo dell'operazione è quindi pari a 39 milioni di euro.

"Dall'annuncio di quest'importante accordo - ha commentato Riccardo Iacometti, fondatore e CEO di Farmaè - abbiamo lavorato fianco a fianco con professionisti, top management e soci di AmicaFarmacia per rendere concrete le sinergie di questa integrazione e possiamo dire che, già nei primi 100 giorni di collaborazione, abbiamo avuto conferma che quanto avevamo ipotizzato come disegno industriale era corretto perché da subito abbiamo realizzato una serie di vantaggi reciproci e migliorato il posizionamento dei due brand".

Le due società hanno comunicato che nei primi 100 giorni dall'annuncio dell'operazione, le strategie messe in campo hanno permesso di aumentare il tasso di conversione di AmicaFarmacia dall'1,6% al 3,3%, avvicinandosi in soli tre mesi a quello conseguito da Farmaè nel secondo trimestre dell'esercizio pari al 4,3%. Tutte le funzioni oggi sono già integrate (Marketing; Acquisti, IT, Finance e Amministrazione, Operations) e una nuova governance è già stata implementata.