Farmaè, boom di visite e nuovi clienti durante emergenza Covid-19

(Teleborsa) - L'e-commerce si conferma strumento al servizio dei cittadini per far fronte all'emergenza. Farmaè, da febbraio ad oggi, ha rilevato circa 40 mila nuovi clienti sul portale (https://www.farmae.it) , in aumento di quasi il 100% rispetto ai 20 mila dello stesso periodo del 2019.



Nello stesso arco temporale c'è stato un incremento dei volumi di transazioni sulla piattaforma del 100% rispetto al 2019.



La crescita di nuovi clienti e di transazioni - spiega la società - è, in parte, da ricondurre all'emergenza sanitaria, legata al Covid-19 e che ha spinto ancora più utenti a rivolgersi al web per l'acquisto di prodotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA