Farmaè acquista controllo piattaforma AmicaFarmacia

Martedì 29 Giugno 2021, 11:15

(Teleborsa) - Farmaè, società quotata sul mercato AIM Italia e leader nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, annuncia di aver sottoscritto un accordo quadro vincolante avente ad oggetto l'acquisizione di AmicaFarmacia.

L'operazione dà vita al primo gruppo in Italia leader nella distribuzione – secondo una logica di omnicanalità – di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di euro.

"Dopo la quotazione in Borsa, avvenuta circa due anni fa, compiamo oggi un nuovo grande passo per il nostro futuro insieme a un partner con cui puntiamo a crescere in Italia e all'estero ", commenta Riccardo Iacometti, Founder e CEO di Farmaè, aggiungendo "negli ultimi tre anni siamo rispettivamente cresciuti con un CAGR del 63% per Farmaè e del 29% per AmicaFarmacia: sono certo che, unendo le forze, sa-premo ulteriormente consolidare questo percorso, puntando ad ambiziosi obiettivi comuni".

"In quindici anni – commenta Marco Di Filippo, fondatore di AmicaFarmacia – partendo dalla farmacia fisica della mia famiglia, abbiamo saputo creare una società con oltre 27 milioni di euro di ricavi, che commercializza farmaci da banco, integratori, cosmetica e prodotti per il benessere".