Farmacosmo, rafforzata struttura del key management

(Teleborsa) - Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, coerentemente, ha nominato Paolo Cimmino quale Chief Financial Officer della società con efficacia dalla data odierna. Il rafforzamento del key management con soggetti dotati di adeguate competenze e comprovata esperienza rientra nel più complessivo perseguimento della strategia da parte della Società, che nel primo trimestre dell'anno ha mostrato incrementi high double digit su ricavi e principali KPI di business.



Fabio de Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo: "Il contributo di Paolo Cimmino sarà rilevante per supportare la Società nel suo percorso di crescita per linee interne ed esterne, nella definizione e nel monitoraggio delle decisioni strategiche future".



Paolo Cimmino: "Dopo diverse esperienze in ambito consulting, banking e insurance sono entusiasta di entrare a far parte di Farmacosmo. Una squadra giovane e ambiziosa, alla quale mi onoro di contribuire da subito, che negli ultimi anni ha sperimentato una crescita ripida, con numeri di assoluta eccellenza per il settore e mantenendo forte l'ispirazione ai principi ESG".



(Foto: © rawpixel)