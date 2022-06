Farmacosmo, il CFO Cimmino diventa anche Investor Relations Manager

Martedì 21 Giugno 2022, 20:45







(Teleborsa) - Farmacosmo, società quotata da marzo 2022 su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha comunicato che Paolo Cimmino è il nuovo Investor Relations Manager in sostituzione dell'amministratore delegato Fabio de Concilio. Cimmino è stato nominato CFO il 2 maggio con l'obiettivo di dare impulso al processo di managerializzazione dell'azienda. In questo modo, l'AD potrà dedicare maggiori energie al processo di crescita della società, che si intende esprimere per linee interne ed esterne, si legge in una nota.



"La nomina di Paolo Cimmino a Investor Relations Manager conferma il percorso intrapreso da Farmacosmo di managerializzazione della società attraverso l'inserimento in ruoli chiave di figure professionalmente qualificate e di comprovata esperienza - ha commentato Fabio de Concilio - Paolo, in qualità di CFO, sta già contribuendo in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di Farmacosmo e la sua nomina ad Investor Relations Manager sarà rilevante per supportare ulteriormente il rapido percorso di crescita intrapreso da Farmacosmo".