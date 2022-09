Farmacosmo, 1° sem con ricavi a 32 milioni e perdita di 286 mila euro

(Teleborsa) - Farmacosmo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha chiuso ildel 2022 conpari a 32,1 milioni di euro, evidenziando una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Il risultato, legato principalmente alla crescita del canale B2C (+35% YoY), è tutto riferibile alla crescita organica del portale farmacosmo.it. L'è stato pari a 238 mila euro, in crescita del 39%. Scorporando, fra gli altri, i costi legati alla quotazione, l'EBITDA si attesterebbe a 478 mila euro, in crescita del 178%. Laè stata di 286 mila euro, rispetto a una perdita netta di 212 mila euro al 30 giugno 2021."Siamo molto soddisfatti dei solidi risultati conseguiti nel primo semestre, frutto della forte crescita organica del portale farmacosmo.it - ha commentato l'- I risultati attestano la società tra i leader di settore, confermando la solidità della strategia perseguita e il continuo trend di crescita"."Stiamo lavorando contestualmente alla realizzazione della, in coerenza con quanto presentato in quotazione - ha aggiunto - L'accordo sottoscritto in data 9 agosto per l'acquisizione della maggioranza di ProfumeriaWeb segna l'ingresso sul segmento luxury nel mercato profumeria, cosmesi e make-up. Ulteriori iniziative attualmente perseguite intendono creare progressivamente una piattaforma integrata di servizi per la cura ed il benessere, consolidando la crescita in termini di clienti, volumi e marginalità".La, già "cash positive" a fine 2021 per 0,8 milioni di euro, si attesta a 13,8 milioni di euro "cash positive" (comprensivi dei proceeds della IPO e al netto dei relativi costi).Per quanto riguarda l'outlook, Farmacosmo afferma che il2022 sarà caratterizzato dalladel mercato del commercio online, che registra nei mesi di novembre e dicembre i principali volumi. L'ultimo trimestre del 2022 sarà anche caratterizzato dal perfezionamento dell'accordo per l'acquisizione della maggioranza di ProfumeriaWeb.com.