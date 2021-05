24 Maggio 2021

(Teleborsa) - Friulchem, società quotata su AIM Italia e attiva in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti nel settore dell'healthcare, ha stretto un accordo preliminare e vincolante per l'acquisto di un ramo d'azienda comprendente lo stabilimento produttivo di prodotti finiti per l'industria farmaceutica veterinaria ubicato a Magny-en-Vexin di proprietà della società francese Virbac, tra le principali multinazionali del settore veterinario e quotata alla borsa di Parigi.

"L'accordo consoliderà il nostro rapporto ventennale con la società francese, e ci permetterà di affermarci come player di riferimento, leader in Europa per la lavorazione delle polveri contenenti antibiotici per il mercato veterinario", ha commentato Disma Giovanni Mazzola, CEO di Friulchem. "Questa operazione si inserisce nel nostro programma di sviluppo per linee esterne annunciato già in fase di IPO, che ci consentirà di supportare il nostro progetto di ampliamento nel settore veterinario a livello internazionale, con conseguente aumento dell'offerta di soluzioni e servizi e di industrializzazione di tecnologie frutto della nostra R&D", ha aggiunto.

L'accordo prevede l'acquisto di un ramo d'azienda produttivo (comprendente il sito di produzione, i relativi dipendenti, macchinari e il magazzino) da parte del veicolo appositamente costituito FC France SAS, partecipato al 56,74% da Friulchem e al 43,26% da Finest, società specialista nell'internazionalizzazione delle imprese del Nordest italiano. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 2,45 milioni di euro.

FC France contestualmente ha firmato un accordo commerciale con Virbac, per la durata di 10 anni, che disciplina la fornitura a quest'ultima di tutti i prodotti realizzati ad oggi nello stabilimento. Tale accordo, sottolinea una nota, permetterà l'immediato sfruttamento della capacità produttiva dello stabilimento e conseguentemente un positivo contributo in termini di fatturato ed EBITDA sin dal primo esercizio di operatività.