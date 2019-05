Farmaceutica, un settore in salute dove l'occupazione segna +11% in quattro anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che si pone in controtendenza rispetto al resto del sistema economico accelerando sulle, in un panorama caratterizzato da una forte crescita della produzione e dell'export.E' quanto emerge da una, secondo cui in quattro anni (2014-2017) sono statinell'industria farmaceutica contro la. Questa variazione rappresenta anche l'81% della crescita occupazionale nell'industria del farmaco.Questi numeri sotto i riflettori a Milano, nel corso di un incontro organizzato dalla(SIF),ed. Fra le altre cose si parla di promozione della ricerca con una collaborazione pubblico-privato, di opportunità di occupazione nel settore e del tema del trasferimento tecnologico alle imprese.- Il settore dell'industria farmaceutica è un fiore all'occhiello del Sistema Italia, in quanto risulta primo posto in UE per produzione con circa 32 miliardi, grazie all'export che conta l'80% del totale. Gli investimenti in Ricerca e produzione poi sono pari a 2,8 miliardi all'anno (1,5 in ricerca, 1,3 in produzione).- Un settore che impiega risorse umane altamente qualificate, con un numero di addetti in persistente crescita: oggi sono 66.000, in gran parte laureati o diplomati, di cui 6.400 ricercatori. Non solo i giovani, ma anche le donne sono moltissime: rappresentano il 42% degli addetti e nella ricerca raggiungono addirittura il 52% del totale. "La Ricerca ha bisogno di continua linfa vitale, per mantenere viva la scintilla e per provocarne di nuove. Ecco perché vogliamo coltivareoggi i talenti di domani cercando di trasmettere passione, entusiasmo e fiducia", ha affermato Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria.