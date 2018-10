Farmaceutica, Colombini entra nel CdA di Menarini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea dei Soci di Menarini ha deciso di consolidare il proprio Consiglio di Amministrazione nominando un nuovo Consigliere,che si aggiunge al neo presidente Eric Cornut e ai consiglieri Lucia Aleotti, Alberto Giovanni Aleotti e Juerg Witmer.maturata in ambito sia farmaceutico sia chimico, rivestendo ruoli crescenti fino ai massimi livelli nell'area del Manufacturing e Logistica e delle Risorse Umane. Ha avuto un ruolo centrale nelle scelte relative agli investimenti produttivi in Italia e all'estero e continua ad avere un peso determinante nelle scelte strategiche per il futuro.- "Ho avuto l'opportunità di essere parte di un progetto straordinario- ha detto Colombini - che nel nuovo millennio ha visto crescere il Gruppo Menarini di ulteriori 10.000 dipendenti, fino ai 17.000 di oggi, donne e uomini che hanno costruito il successo dell'Azienda.