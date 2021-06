Farbanca, cartolarizzazione da 540 milioni. Banca Ifis e Intesa Sanpaolo arrangers

(Teleborsa) - Farbanca, società del gruppo Ifis specializzata nei servizi bancari al mondo delle farmacie e della sanità, ha perfezionato una cartolarizzazione di crediti per un valore nominale complessivo pari a circa 540 milioni di euro a scopo di funding. L'operazione, strutturata da Banca Ifis e da Intesa Sanpaolo in qualità di co-arrangers, è stata perfezionata con l'acquisizione dei crediti da parte della società veicolo Emma SPV. I crediti oggetto di cessione derivano da contratti di mutui fondiari, ipotecari e chirografari erogati da Farbanca nell'ambito della propria attività.

"Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di senior financing che vede Banca Ifis nel ruolo di arranger a conferma dell'interesse ad accrescere la nostra operatività in questo settore - ha commentato Saverio Bonavita, responsabile della Direzione Centrale Capital Markets - Come investitori, siamo presenti già da alcuni anni nel mercato, il nostro obiettivo è posizionarci come partner sempre aperti a soluzioni innovative".

I titoli sono stati emessi in tre classi: la classe senior, per un valore nominale pari a 397,5milioni di euro, è stata interamente sottoscritta da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking); le classi mezzanine e junior, pari rispettivamente a 53 milioni di euro e 90,1 milioni di euro sono state interamente sottoscritte dall'originator. L'operazione, spiega una nota, si configura come una ristrutturazione di una operazione realizzata nel 2018 da Farbanca, che è stata acquisita nel novembre 2020 dal gruppo Banca Ifis.