Fapi: uniformare opportunità imprese da Nord a Sud

(Teleborsa) - "Tra Nord e Sud deve aprirsi una sana competizione sulla produzione e la crescita. Il Paese deve uniformarsi sul piano economico, consentendo a tutti i territori di avere le stesse possibilità di sviluppo. L'impresa con sede a Milano deve godere delle stesse opportunità di quella con sede a Palermo".



Lo dichiara, in una nota, il Presidente nazionale della FAPI (Federazione Autonoma Piccole Imprese), Gino Sciotto. "E' necessario consentire al Mezzogiorno un recupero dei ritardi, - aggiunge il leader della Fapi - per questo servono investimenti sulle infrastrutture e le reti, oltre a provvedimenti di fiscalità di vantaggio per contenere i numeri della disoccupazione. Per competere in Europa, l'Italia deve colmare lo squilibrio tra una parte del Paese più dinamica e l'altra che arranca economicamente", conclude Sciotto.



(Foto: © Tomas Griger / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA