FAO, prezzi generi alimentari potrebbero aumentare del 22% con conflitto

(Teleborsa) - I cereali saranno pronti per la raccolta a giugno, ma ogni settimana di guerra che passa rende sempre più improbabile che gli agricoltori ucraini saranno in grado di raccoglierli e consegnarli al mercato. Con il conflitto in corso, gli uomini arruolati nell'esercito e il resto delle famiglie in fuga, l'accesso ai campi è difficile, così come l'allevamento di bestiame e pollame o la produzione di frutta e verdura. Inoltre, i porti ucraini sul Mar Nero sono chiusi e, anche se l'infrastruttura del trasporto interno rimane intatta, il trasporto di grano su rotaia è impossibile a causa della mancanza di un sistema ferroviario operativo. È questo lo scenario da incubo per quello che è definito il "granaio d'Europa" e i cui problemi secondo le Nazioni Unite potrebbero far aumentare i costi alimentari globali fino al 22%.

Un nuovo report della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, analizza l'importanza dell'Ucraina e della Russia per i mercati agricoli globali ei rischi associati all'attuale conflitto. Entrambi i paesi sono esportatori netti di prodotti agricoli e svolgono ruoli di primo piano nell'approvvigionamento nei mercati globali di prodotti alimentari e fertilizzanti, dove le forniture esportabili sono spesso concentrate in una manciata di paesi. "Questa concentrazione potrebbe esporre questi mercati a una maggiore vulnerabilità agli shock e alla volatilità", sottolinea la FAO. Nel 2021, la Federazione Russa o l'Ucraina (o entrambe) si sono classificate tra i primi tre esportatori mondiali di grano, mais, colza, semi di girasole e olio di girasole, mentre il paese guidato da Vladimir Putin è stato anche il primo esportatore mondiale di fertilizzanti azotati e il secondo fornitore di fertilizzanti potassici e fosforici.

Le simulazioni della FAO che misurano i potenziali impatti di un'improvvisa e drastica riduzione delle esportazioni di cereali e semi di girasole da parte dei due paesi indicano che queste carenze potrebbero essere solo parzialmente compensate da fonti alternative durante la stagione di commercializzazione 2022/23. "La capacità di molte di queste alternative di aumentare la produzione e le spedizioni può essere limitata dagli elevati costi di input di produzione - viene sottolineato - È preoccupante che il conseguente divario di approvvigionamento globale potrebbe far aumentare i prezzi internazionali di alimenti e mangimi dall'8 al 22% al di sopra dei livelli già elevati".

Se il conflitto mantiene i prezzi del greggio a livelli elevati e prolunga la ridotta partecipazione alle esportazioni globali dei due paesi oltre la stagione 2022/23, rimarrebbe un notevole divario di offerta nei mercati globali di grano e semi di girasole, anche se i paesi produttori alternativi espandono la loro produzione in risposta ai prezzi più elevati. Ciò manterrebbe i prezzi internazionali elevati ben al di sopra dei livelli di base.

"L'intensità e la durata del conflitto rimangono incerte - ha commentato il direttore generale della FAO Qu Dongyu - Le probabili interruzioni delle attività agricole di questi due principali esportatori di materie prime di base potrebbero gravemente aggravare l'insicurezza alimentare a livello globale, quando i prezzi internazionali dei prodotti alimentari e dei fattori di produzione sono già elevati e volatili. Il conflitto potrebbe anche limitare la produzione agricola e il potere d'acquisto in Ucraina, portando a una maggiore insicurezza alimentare a livello locale".